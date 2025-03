La prevenzione spiegata a 200 studenti

Tutto esaurito per il workshop cinematografico al Cinema Centrale, dedicato alla prevenzione oncologica in età adolescenziale. L’evento, che ha coinvolto oltre 200 studenti delle scuole superiori di Viareggio e della provincia, si è inserito all’interno del progetto #Fattivedere promosso dalla Fondazione Umberto Veronesi. Durante il workshop, il dottor Luca Coccoli e la dottoressa Elena Amore - rispettivamente dirigente medico e psicologa psicoterapeuta della unità operativa di Oncoematologia pediatrica dell’Aoup di Pisa, Ospedale Santa Chiara - hanno offerto il loro prezioso contributo, affrontando un tema tanto delicato quanto fondamentale per la salute delle nuove generazioni.