La polizia ferma il trafficante imprendibile

Un trafficante di droga, ricercato da otto anni a livello internazionale viaggiava in autostrada a bordo di un autocarro. L’uomo, un ventottenne albanese, pensava di potersi spostare impunemente in Italia, ma non aveva fatto i conti con una pattuglia della polizia stradale che ha fermato il pesante mezzo per un banale controllo al casello di Viareggio. Gli agenti si sono insospettiti per il nervosismo manifestato da uno dei due occupanti dell’autocarro. E hanno scoperto che era ricercato da otto anni: deve scontare in un carcere dell’Albania una condanna di sette anni per traffico di sostanze stupefacenti. E per questo è stato arrestato sulla base di un mandato di cattura internazionale emesso dalla Corte di Appello albanese di Tirana.

L’autocarro, con a bordo due persone, era stato fermato al casello di Viareggio per un controllo di routine, ma gli agenti hanno subito notato il nervosismo di uno dei due. E infatti, all’atto dell’identificazione, dopo essere stata foto-segnalata, la persona è risultata essere destinataria di un provvedimento di cattura e per questo ricercata in tutta Europa perché condannata per traffico di sostanze stupefacenti. Ora, dopo la convalida dell’arresto, il ventottenne albanese sarà estradato in Albania dove dovrà scontare circa 7 anni di carcere.