La polemica: "Nessuno pulisce più le caditoie lungo le strade"

La consigliera comunale di Fdi Cinzia Romboni solleva un problema che riguarda tantissimi Comuni, anche Viareggio: "I tombini e le zanelle sono sporchi e intasati, spesso ricolmi di ghiaia, rami e foglie. Alcuni passanti sono stati costretti a tentare di liberare le caditoie per impedire allagamenti più gravi. Alcune strade sono diventate in pochi minuti difficili da attraversare per i pedoni e per le macchine. Spero che anche il sindaco Pierucci si sia reso conto di quanto siano necessari interventi regolari, con una seria programmazione annuale; il che implica la manutenzione del verde, lo sfalcio dell’erba, il mantenimento efficiente dei sistemi di drenaggio: canali di scolo, fogne, zanelle. È certamente un dovere dell’Amministrazione Comunale sollecitare la manutenzione del verde privato e anche intervenendo con ordinanze dove necessario; ma dovrebbe essere il Comune per primo a dare il buon esempio". Mal comune non è mezzo gaudio: nella foto una caditoia a Viareggio.