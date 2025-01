La pallina di Natale fa centro. Il successo del Seravezza calcio

Stavolta non è stato il pallone, ma una minuscola pallina a regalare il miglior risultato al Seravezza Pozzi calcio. La società sportiva infatti ha proposto delle palline di Natale con i colori societari da destinare ad un progetto di solidarietà: in pochi giorni quelle sferette allegre sono diventate quasi un oggetto da collezione scatenando interesse di privati e pure aziende. Grazie alla vendita di 550 pezzi (dei 600 prodotti) il Seravezza calcio ha donato 5500 euro alla Fondazione Monasterio per l’acquisto di un ecografo portatile cardiaco e vascolare GE Vscan Air che consente una prima diagnosi cardiaca semplicemente tramite collegamento ad un tablet e quindi con veloce riscontro anche in caso di primo soccorso. Un gol inaspettato per la società che ha lanciato l’idea in modo inizialmente disimpegnato grazie all’iniziativa di Lara Bresciani, moglie del direttore generale Edo Luisi e vulcanica organizzatrice delle attività parallele al calcio.

"Volevamo omaggiare i nostri tesserati con un gadget natalizio – racconta Lara Bresciani – e poi, ragionandoci, abbiamo pensato di destinare totalmente i proventi alla beneficenza in modo che l’asd Seravezza cominciasse anche a rendere un pò del calore che in questi anni ha ricevuto dalle persone. L’azienda Etichettando di Seravezza ha studiato il logo, colori e confezione compresa la piccola etichetta col nome dell’iniziativa ’Ci mettiamo il cuore’".

La distribuzione è partita l’8 dicembre ma in poco tempo ha scatenato un effetto virale: tantissimi negozianti hanno proposto le palline in vendita, aziende le hanno acquistate in blocco come regalo per i dipendenti e perfino persone con fede calcistica molto lontana hanno aderito al progetto del Seravezza calcio pur di dare un contributo. Contemporaneamente è nato anche un contest spontaneo di scatti delle proprie palline appese all’abete di casa o utilizzate come originale addobbo. "Contiamo di riproporre l’iniziativa il prossimo Natale – prosegue Bresciani – con una pallina dalla grafica rinnovata. Intanto ce ne sono avanzate 50 che saranno utilizzate per il nostro albero sociale 2025".

Francesca Navari