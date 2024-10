La nuova illuminazione per il loggiato di Sant’Agostino

Lavori in corso al Chiostro di Sant’Agostino. Sono infatti iniziati ieri mattina gli interventi per il rifacimento dell’impianto di illuminazione lungo il loggiato interno del primo piano. I lavori, finanziati con risorse dell’ente municipale per circa 30 mila euro, riguarderanno la sostituzione dei punti luce e la predisposizione dell’intero sistema per accompagnare e valorizzare assetti museali anche differenti dall’attuale, attraverso l’installazione di faretti dimmerabili. L’area accoglie una parte della collezione del Museo dei Bozzetti e resterà chiusa al pubblico fino al termine dei lavori, previsto per fine mese. A disposizione dei visitatori ci saranno pertanto tutti gli altri spazi del Chiostro e, con orario “esteso”, anche la nuova sezione delle Gipsoteche Storiche, in sala Luisi, dove si possono ammirare oltre 450 modelli tipici della tradizionale lavorazione artistica locale: statuaria classica, ritratti, arredo e ornato, scultura di genere, arte sacra e funeraria. Questi gli orari di apertura: lunedì 15-19, da martedì a sabato 10-13 e 15-19, domenica 10-13 e 16-19.