La nostra storia riscoperta Carnevale estivo anni ’30 Al bagno Felice video inediti

Prosegue il ciclo di rievocazioni bagno Felice. Dopo il grande apprezzamento dell’evento organizzato a luglio – nato da un’idea di Giovanna Simoncini, erede per via femminile della famiglia Barsella da sempre proprietaria dello stabilimento balneare fondato da Felice Barsella nel 1860, il primo a conduzione privata sorto in città – domani alle 21 il Felice proporrà a ingresso gratuito una nuova serata.

La seconda conferenza-narrazione di Riccardo Mazzoni presenterà nuova documentazione sulla storia del bagno Felice con rarità, scoperte, piccoli segreti e curiosità e per la prima volta ricostruirà l’esperimento dei corsi carnevaleschi estivi tenutisi dal 1931 al 1933, alla luce delle cronache del tempo e con la proiezione dei sei filmati storici attestati: quelli dell’Istituto Luce (uno del 1931, addirittura due del 1932, uno del 1933), quello a passo ridotto del 1931 girato da Moses Levy con la sua Pathé Baby, e quello francese del 1932 recuperato negli archivi Pathé, inedito in Italia (e con l’intrigante mistero di uno sconosciuto brano musicale usato frequentemente come colonna sonora).

Per l’occasione verrà allestita una mostrapercorso di immagini d’epoca lungo le cabine a cura di Federica Irene Ghiselli e la stessa Giovanna Simoncini; verrà inoltre ristampato l’interessantissimo volumetto con la traduzione di Giacomo Mazzoni di uno straordinario reportage in lingua inglese del lontano 1883 per un magazine americano, redatto dall’autore proprio al bagno Felice, andato completamente esaurito nel corso dell’evento di luglio: come la volta scorsa, il ricavato della vendita (5 euro) verrà devoluto interamente in beneficenza.