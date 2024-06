La nonna del Piazzone. Se n’è andata a 83 anni

Il mercato di Viareggio piange la nonna del Piazzone. Maria Grazia Cinelli se n’è andata a 83 anni, sessanta dei quali trascorsi dietro un banco. Aveva iniziato giovanissima nel 1954, quando ad appena 13 anni aiutava i genitori a vendere sete e abiti nel banco in cui oggi lavora uno dei suoi figli, Stefano Lazzarini. Maria Grazia dopo aver maturato l’esperienza con i suoi genitori gestì un chiosco in via Fratti sempre al Piazzone insieme a suo marito. E lo ha gestito fino a una quindicina di anni fa, quando, dopo la morte del marito, decise di vendere. Ma non andò in pensione. Da donna vitale, quale è sempre stata, ogni giorno aiutava il figlio Stefano al banco di abbigliamento in via Verdi, tornando di fatto a quando era bambini quando andava ad aiutare i suoi genitori. "Mercoledì scorsa non l’ho vista arrivare – ha detto Stefano – e così mi sono preoccupato e sono andato a casa sua" Maria Grazia era ancora a letto. Un ictus le ha impedito di alzarsi. E dopo pochi giorni di agonia in ospedale è spirata. Memoria storica del Piazzone, rimane di lei un ricordo indelebile in chi l’ha conosciuta. Lascia i figli Stefano e Silvano, capo distaccamento dei vigili del fuoco, oltre agli amati nipoti Sara, Silvia e Simone.