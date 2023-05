La musica live Note napoletane E poi blues e rock

Funk, pop, black music, blues, canzone napoletana e rock elettronico dei Depeche Mode. Pianobar, jam session, karaoke...

Stasera al Cro di Pietrasanta Cinus, nome d’arte di Ginevra Lucia Cosci, cantautrice lucchese. Diploma del Liceo Musicale di Lucca dove ha iniziato a scrivere i testi. Nel 2022 il primo singolo “Come Una Carota” e nel 2023 il brano “Pigiama Indipendente” prodotto dalla Notturno Dischi di Lucca. Stasera Valerio D’Alelio all’Almarosa a Forte dei Marmi. Pianobar di Roby al Gam alla Pieve di Camaiore. Domani alle 19 al Garnish a Viareggio il duo Sima. Al Villa Tarabuso a Montramito con i Gladis and Gentleman. Al Vegas al Vialone live dei Less is More. Al Bar Centro Piano di Conca jam session del venerdì. Domani sera live al Pool Jazz Club alla Bocchette con i Laundromat, rock & blues band. Il gruppo nasce dall’incontro di 4 musicisti. Il nome fa riferimento al brano di Rory Gallagher “Laundromat”. La band: David Salvadori, voce, Andrea Samoni, chitarra, Federico Casarosa basso, armonica cori e Maurizio Bandecchi batteria e cori. Chi vuol esibirsi evento al Tacabanda sulla Marina di Torre del Lago con Maurizio. Sabato la Capannina di Franceschi ospita pianobar in veranda, band live sul palco principale e il matador Stefano Busà in attesa di Jerry Calà il 2 giugno. Al Bar Centro gli Ultras Bogotà (nella foto). Al Sakay a Lido jam session blues. Al Corsaro Rosso al Vialone i Violatorz di Roma, cover band dei Depeche Mode. “Karaoke fai da te” alle 3 Scimmie sulla Marina di Torre del Lago. Si chiude domenica A Casa Mia con Roby e al Villa Tarabuso a Montramito I Funkastici.

Dario Pecchia