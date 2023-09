La musica live. Band e solisti weekend ricco

Si preannuncia una ottobre da mare: proseguono i concerti nei locali di Viareggio e Versilia.

Si inizia stasera all’Indian Club al Varignano con il pianobar di Roby alle tastiere. Domani “La sala prove del Sakay” a Lido ospiterà El Burro del Tiempo, associazione di artisti che seguono la vocazione e operano nel settore culturale-artistico. La compagnia sarà accompagnata da Alex J. Corsi, chitarra e voce, Cris Pacini sax, Andrea Lupo Lupi basso e Alberto Dessy batteria. Il Bar Centro a Piano di Conca ospiterà Riccardo Davino cantautore milanese d’adozione. Il singolo “Fancazzista” è stato premiato con menzione speciale per il testo al “Premio Inedito 2023. Riccardo ha partecipato a concorsi, tra cui il Nobilita, Arezzo Wave, Musica Contro, Premi Buscaglione e Daolio.

Domani riaprirà il Gob di Bicchio che ospita una band che arriverà da Londra, i Baby Jesus con il garage psych rock. Per chi vuol cantare o esibirsi può farlo al Tacabanda sulla Marina di Torre del Lago con Maurizio in consolle. Sabato si inizia con le jam session blues del Sakay. La Capannina di Franceschi ospiterà il concerto di Pago (nella foto) cantante e personaggio Tv che porterà il pop in Versilia in “30 anni in una notte”. Al Rosolaccio a Tonfano jazz night con il “Giuditta Franco Standards Trio” formazione composta dalla Franco voce accompagnata da Lorenzo Cavazzini, chitarra, e Matteo Bonti contrabbasso. Propone un repertorio di standard jazz.

Sabato torneranno i live al Cro Darsene con i Maracaibo e il trash italiano e straniero. Domenica jam session del Garnish.

D.P.