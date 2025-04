La Misericordia nel futuro. Restyling da tre milioni all’insegna del green

Superbonus per i lavori alla Misericordia di Camaiore e Lido: 3 milioni di euro di interventi per la sede al Mattatoio e il complesso del ‘Suffragio’ con la sinergia tra Eni Plenitude e Fondazione Cassa di Risparmio e il sostegno del Comune. Un patrimonio immobiliare ingente, che la Confraternita deve conservare per la gente e la storia e che, in anni trascorsi, ha visto tempi più bui, prima della riunione delle consorelle del Comune ovvero Lido e capoluogo. L’edificio del centro storico vede la chiesa del Commiato, la sede delle onoranze funebri e alcune unità immobiliari da restaurare e, al fine di rendere sostenibili le sedi e migliorarne la stabilità, il Governatore Aldo Intaschi si è affidato al progetto di riqualificazione realizzato dall’impresa Bm di Pietrasanta. L’intervento globale, su circa 2000 metri quadrati di superficie, permetterà di offrire ambienti più funzionali, sicuri e confortevoli per utenti e volontari. Il piano dei lavori è stato illustrato ieri nella sala consiliare dal sindaco Marcello Pierucci insieme a Iacopo Menchetti, assessore all’urbanistica e Simone Bemi di Bm con la dottoressa Daniela Capra in rappresentanza della Soprintendenza di Lucca e Massa Carrara.

"Restituire alla comunità, restaurato e rimesso a nuovo, un’immobile secolare come quello della Misericordia di Camaiore, in pieno centro storico, rappresenta un risultato davvero importante, che, soprattutto, guarda al futuro. Interventi mirati e strutturati - afferma il sindaco - che garantiranno alla sede storica sia sicurezza statica che riqualificazione energetica, più che mai fondamentali per garantire all’edificio lunga vita ed efficienza per decenni". La Misericordia per Camaiore è un ente secolare e fa parte del bagaglio cittadino: le opere da eseguire dovranno andare a beneficio della funzione sociale della Confraternita. Esse prevedono sistemi a cappotto, la sostituzione degli infissi, l’adozione di un nuovo impianto di climatizzazione, l’installazione di pannelli fotovoltaici e batterie di accumulo. Sarà inoltre applicata una gestione intelligente dei consumi e verranno posizionate due colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici. Sul fronte strutturale, sono previsti interventi di risanamento del cemento armato, consolidamento dei punti critici e l’introduzione di dispositivi anti-ribaltamento per le murature esterne. I lavori, finanziati dagli incentivi per l’efficientamento energetico attivati grazie alla collaborazione con Eni Plenitude, si concluderanno entro la fine dell’anno e si svolgeranno senza interrompere i servizi delle sedi, adottando misure specifiche per limitare le interferenze con le attività quotidiane. Addirittura una deroga all’obbligo di smontare il ponteggio già montato sulla via Dell’Angelo durante la Triennale di venerdì prossimo.

Isabella Piaceri