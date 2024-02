La “Mariposa“ vola in Versiliana. Mannoia in concerto il 23 agosto. Il Festival si arricchisce di big

Con “Mariposa“, che in spagnolo significa farfalla, Fiorella Mannoia sta volando sulle ali dell’entusiasmo al teatro Ariston, tanto da essere tra i favoriti del 74° Festival di Sanremo. In attesa del verdetto, atteso ieri notte, la famosa cantante romana, prossima a spegnere 70 candeline, ha già chiare le idee sul tour estivo “Fiorella sinfonica-Live con orchestra“, lunga maratona che farà tappa anche a Marina di Pietrasanta.

L’appuntamento, annunciato dal Live emotion group (Leg), è per il prossimo 23 agosto, quando la rossa Fiorella si esibirà sul palco del 45° Festival della Versiliana allungando così la presenza di big sotto i pini dannunziani. La Fondazione Versiliana, che si avvale della la consulenza artistica di Massimo Martini, in questi giorni aveva calato due assi quali Jack Savoretti (31 luglio) ed Ermal Meta (11 agosto) e può quindi gonfiarsi il petto grazie all’attesissimo ritorno della Mannoia in Versiliana dopo alcuni anni di assenza. Un ritorno in grande stile visto che il nuovo progetto musicale la vedrà per la prima volta affiancata da un’orchestra sinfonica in un anno, per la Mannoia, importante e di festa sul profilo anagrafico. Un appuntamento imperdibile per i tanti fans dell’interprete di brani celebri come “Quello che le donne non dicono” e “Come si cambia”.

I biglietti saranno disponibili in prevendita a partire dalle 16 di domani su www.ticketone.it. e potranno essere acquistati anche alla biglietteria del teatro comunale “Galeotti“ di Pietrasanta Per ulteriori informazioni è possibile consultare il sito internet www.versilianafestival.it

Daniele Masseglia