"La Giuliano Del Chiaro e l'Atletico Viareggio: un accordo per il futuro del calcio giovanile"

VIAREGGIO

Una piccola società che, passo dopo passo, è riuscita a farsi conoscere ed apprezzare e che ora è pronta a fare un ulteriore step in avanti. È la Giuliano Del Chiaro reduce dall’impresa sfiorata al Torneo delle Regioni e fresca dell’accordo siglato con l’Atletico Viareggio. Al recente Torneo delle Regioni, a carattere nazionale, la società viareggina con la propria categoria Under 10 ha rappresentato la Toscana arrivando sino alla finalissima. Finale persa, all’ultimo, 2-3 contro la selezione della Campania (nell’ordine erano state superate Lazio, Veneto e Basilicata). Recentemente, poi, la società viareggina, portata avanti da Stefano Ciucci con l’aiuto di Maikol Benassi, Michele Landi, Luigi Magliozzi, Luca Bertuccelli e Dario Marsili, ha siglato un accordo con l’Atletico Viareggio, realtà più strutturata e che gestisce già da 5 anni il centro sportivo Martini al quartiere Campo d’Aviazione. "Un accordo – sottolineano Giulia Martelli e Franco Micheli – che consentirà ai 150 tesserati della Giuliano Del Chiaro di proseguire, con la necessaria tranquillità e una struttura perfetta, la loro avventura calcistica. Un passaggio, quello dalla Del Chiaro all’Atletico Viareggio – sottolineano ancora i due dirigenti –, necessario per non disperdere un importante patrimonio calcistico. Una decisione saggia e presa in comune accordo con Dante Raffaelli, in rappresentanza della Del Chiaro". Adesso con il Martini a disposizione l’Atletico Viareggio punta ad irrobustire la sua struttura che prevederà, quindi, una Scuola Calcio, oltre al Calcio a 5 maschile e quello femminile, quest’ultimo fresco del recente trionfo nel campionato di Serie C, con conseguente promozione nella Serie B nazionale.

Sergio Iacopetti