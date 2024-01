La forza dello spirito per risalire la china

Tornare in Prima categoria. Fabrizio Galli lo spera e punta forte sulle motivazioni della figlia Valentina. “La nostra è la vera bottega del Carnevale - premette Fabrizio - perché sempre abbiamo saputo tramandare la nostra arte. Valentina mi ha proposto tre diversi progetti e, facendomi una cultura approfondita sullo spiritualismo orientale, ho deciso di avallarlo anche perché Valentina è stata molto convincente”.

Per Valentina al secondo progetto, dopo quello del 2022: “La Kitsune riesce a trasformare la sua anima distruttrice e rabbiosa in un’ energia vitale e positiva. E’ la forza che ci spinge a rialzarci”. Per i Galli, di fatto, uno stimolo in più, quando hai un tale palmares. Da un punto di vista strutturale l’enorme Kitsune, dalle sembianze di una volpe, domina il carro raggiungendo i 12 metri di altezza ed i 9 di lunghezza, “la cosa particolare - sottolinea Valentina - è che la volpe, su un carrello, uscirà anche fuori dalla carretta di almeno 3 metri. Ruoterà a destra e sinistra, si alzerà e muoverà 8 delle sue 9 code, le zampe e la testa”.

Le maschere, 130, guidate dalla coreografa Maria Chiara Gori, indosseranno il kimono della dea Inari e seguiranno i balli interpretati dalla ballerina Chiara Romani, che si esibirà su un apposito carrello che precederà la costruzione. Fanno parte della squadra dei Galli, Giacomo Giannecchini, Marco Galli e Pietro Dimino mentre il dj è Gabriele Dini che mixerà musiche orientali, oltre alla canzone ufficiale ‘L’ira della Kitsune’, scritta da Luca Del Carlo, Lorenzo Ghiselli e Gabriele Cerri, interpretata da Lucio Miele.

Sergio Iacopetti