La flotta dei mezzi elettrici Monopattini, bici e scooter "E l’auto non si muove più"

Si rinnova il parco mezzi della mobilità sostenibile. Sono 200 i monopattini elettrici modello S3 che da questo fine settimana sono entrati in servizio a Viareggio. La flotta di mezzi targati BIT Mobility è completata da 25 scooter e 70 biciclette elettriche che offrono a residenti e turisti soluzioni moderne, intelligenti, sicure e divertenti per potersi spostare in maniera dinamica all’interno del territorio di riferimento. È quanto prevede l’accordo sottoscritto dall’Amministrazione comunale, MoVer e Bit Mobility, azienda già presente con il proprio parco mezzi in numerose città italiane. Per Bit Mobility si tratta di un ritorno: la società veronese aveva già curato il servizio di micromobilità elettrica in sharing a Viareggio nel corso del 2020. Il nuovo bando ha validità di tre anni.

"Un progetto che funziona e che quindi si rinnova – commenta il vicesindaco Valter Alberici –: i lavori sulle piste ciclabili, l’attenzione all’ambiente e alla mobilità sostenibile sono la cifra di questa amministrazione. Quest’anno poi abbiamo aggiunto la possibilità di avere non solo monopattini ma anche mezzi più tradizionali, quindi biciclette e scooter ovviamente elettrici. Un motivo in più per non usare l’auto, e una preoccupazione in meno quando si tratta di parcheggiarla". "L’azienda è da sempre al servizio dei cittadini quando si tratta di mobilità e soprattutto di innovazione – aggiunge il presidente di MoVer Roberto Bucciarelli -. MoVer non è più solo un ufficio informazioni: è lavori sulle strade, dagli asfalti ai marciapiedi, è mobilità sostenibile è qualità negli spostamenti e nei servizi offerti. Le App legate ai parcheggi permettono ormai di fare gran parte delle operazioni on line e a breve il nuovo sito, al quale stiamo lavorando, sarà ancora più moderno e aggiornato. Per risposte immediate, calibrate sulle esigenze di ognuno e soprattutto direttamente sul proprio telefonino".

L’area operativa si estende tra Viareggio e Lido di Camaiore, la modalità di circolazione prevede l’obbligo di parcheggio dei monopattini esclusivamente nei pressi degli stalli virtuali distribuiti su tutto il territorio e visibili in app, i principali sono indicati anche con segnaletica orizzontale e verticale. Per quanto riguarda scooter e biciclette, il parcheggio è previsto negli appositi stalli e rastrelliere.

Alla base della filosofia di BIT Mobility vi è la volontà di offrire alternative smart ai classici mezzi di trasporto, coniugando l’attenzione per l’ambiente e la riduzione dei consumi a forme di mobilità urbana flessibili e altamente tecnologiche, semplici e comodo da usare attraverso un App dedicata che garantisce un’operatività completa 24 ore su 24. Per i nuovi utenti che decideranno di scaricare l’App e registrarsi, sarà previsto un buono omaggio della durata di 15 minuti.