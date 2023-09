La Figc chiama Castagnini Firmerà l’opera per Vialli

di Daniele Masseglia

Sarà ancora una volta la Piccola Atene a firmare l’eterno ricordo di un campione del mondo del calcio che se n’è andato troppo presto. E anche stavolta il prescelto sarà lo scultore pietrasantino Matteo Castagnini, al quale il presidente della Figc Gabriele Gravina ha affidato pochi giorni fa la realizzazione di una targa-bassorilievo in bronzo in memoria di Gianluca Vialli, indimenticato attaccante e allenatore stroncato lo scorso gennaio a soli 58 anni da un brutto male. La Federazione deve ancora decidere se indirizzarsi verso una scultura da consegnare in occasione di commemorazioni particolari in nome di Vialli o se posizionare l’opera alla sede di Roma come avvenuto nel marzo 2021 con la statua di Paolo Rossi pochi mesi la morte di Pablito.

A realizzarla fu proprio Castagnini, il quale ha accettato la nuova richiesta di Gravina senza pensarci due volte, consapevole del prestigio di rilievo nazionale sia per la sua carriera che per il nome di Pietrasanta. Lo scultore, 44enne, la realizzerà affidandosi anche in questo caso – come per Paolo Rossi – alla fonderia “Mariani“ di Pietrasanta. "Plasmerò il volto di Vialli – racconta Castagnini – attraverso una serie di fotografie che ho già attaccato nel mio studio (nella foto). A seconda della scelta della Figc le dimensioni dell’opera cambieranno. In ogni modo è un compito di assoluto prestigio per me e la città. Quando Gravina, via mail, mi ha scritto ’potresti fare qualcosa per Vialli’ ho accettato subito e da allora sono in contatto con la segreteria della Figc. Lo dico senza falsa modestia: in genere lì per lì non me ne rendo conto. Realizzo sempre dopo di aver vissuto un’esperienza importante, come successo con Rossi".

Castagnini, che ha ereditato la passione per l’arte dal compianto nonno Frido Graziani – il primo a scolpire lo Sprocco, maschera del Carnevale pietrasantino – si butterà a capofitto in questa nuova avventura che lo terrà impegnato un paio di mesi. "Conto di consegnarla prima di Natale – conclude – sperando di poterlo fare di persona visto che nel 2021 eravamo in piena emergenza Covid". L’ennessimo tassello per lo scultore, il quale nell’ultimo anno ha donato al Museo dei bozzetti il bozzetto dell’opera dedicata a Rossi e realizzato una copia in bronzo e resina della scarpa di Alex Del Piero, in collaborazione con l’artista pietrasantino Michele Bertellotti, poi collocata al ristorante “N.10“, a Los Angeles, di proprietà dell’ex campione della Juve e della Nazionale.