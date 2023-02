La festa per i bambini in via Regia Si torna nei luoghi dove tutto iniziò

Il Carnevale oggi arriva esattamente dove nacque in quel lontano 25 febbraio del 1873, giorno di Martedì Grasso. Ad attenderlo non ci saranno calessi addobbati o giovani rampolli della Viareggio Bene, assidui frequentatori del Royal Casinò, annoiati dal solito tran tran e vogliosi di vivere nuove esperienze, decisamente fuori dagli schemi. Ma una fiumana di bambini arrivati appositamente da ogni angolo della città. Nel giorno di Giovedì Grasso, che coincide con il terzo grande corso mascherato, il Carnevale si regala una succosa anteprima proprio nella città vecchia, all’ombra della torre Matilde, in via Regia ed in piazza Santa Maria, grazie al Rione Vecchia Viareggio che torna in scena dopo lo stop forzato imposto dalla pandemia, per festeggiare il suo cinquantesimo anno d’età.

“L’appuntamento - spiega il presidente del comitato rionale Franco Paladini - è per le 14;30 in piazza Santa Maria. Un corteggio di bambini mascherati, preceduti da Burlamacco, Ondina, Pincianello e tutte le altre maschere rionali, si snoderà fino all’incrocio con via Vittorio Veneto per poi risalire verso la piazza, passando di fronte alla Torre Matilde, da via della Foce. Un percorso simbolico, ad anello, e adatto anche ai bambini delle scuole materne della città; bambini a cui abbiamo voluto dedicare questa nostra festa. In piazza poi - va avanti Paladini - ci sarà una bella merenda offerta per tutti”.

La festa andrà avanti indicativamente fino alle 17-17;30 e farà da traino al corso mascherato. Una sorta di ponte dell’allegria che accompagnerà bamnini e genitori verso il viale a mare dove alle 18, in notturna, inizierà il terzo corso mascherato. “Il nostro auspicio è proprio questo - assicura ancora Paladini -. Far sì che bambini e genitori, dopo la festa, raggiungano i viali a mare dopo una bella giornata di divertimento fra coriandoli e musica carnevalesca. Il futuro del Carnevale di Viareggio sono i più piccoli e credo proprio che tutti i Rioni cittadini, sia quelli già andati in scena che quelli che ancora dovranno farlo, si siano impegnati tantissimo per renderli partecipi ad un evento che dà lustro alla città e che trasuda di storia cittadina”. Il rione Vecchia Viareggio andrà in scena soltanto oggi pomeriggio. Poi il testimone passa nelle mani del polpo della Darsena per le sue cinque, pazze giornate, da domani fino a martedì grasso.

Sergio Iacopetti