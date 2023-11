La festa di Halloween accende la Cittadella

Grande successo, nonostante il tempo non proprio entusiasmante, per la grande festa di Halloween organizzata alla Cittadella del Carnevale: nel pomeriggio il Museo aperto ha richiamato centinaia di appassionati, mentre i più piccoli si sono divertiti e scatenati con gli spettacoli, i dolcetti e il teatro. In serata, poi, è toccati ai più grandi: alle 21 il gruppo Sonic Boom ha fatto volare la Cittadella sulle note dei Kiss, mentre in seconda serata la festa è esplosa con il dj set ‘Crazy 90s Twilight Edition’, che ha fatto scatenare i giovani sulle note delle più celebri hit amate dai Millenial.

Ma il lungo ponte di Ognissanti che si è aperto ieri con la festa di Halloween non si esaurisce alla Cittadella, anzi. Dopo l’apprezzatissimo "aperitivo" dello scorso fine settimana, oggi con l’apertura del Lucca Comics & Games anche piazza Mazzini torna a vestirsi a tema: al padiglione allestito sul lungomare sarà possibile immergersi nel mondo dei giochi – con una declinazione particolare sui giochi da tavolo e quelli elettronici – e trovare prodotti di pregio e rarità amatissimi in un mondo che continua a fare proseliti e appassionati. Ad accompagnare i neofiti in questo universo eccezionale sarà il personale ‘distaccato’ del Lucca Comics & Games. Ma il primo capitolo della sinergia tra Viareggio e Lucca sulla grande manifestazione che porta tra le Mura centinaia di migliaia di persone prosegue con le sfilate di gruppi di cosplayer, photo opportunity e la possibilità di godersi le proprie passioni ammirando sullo sfondo il tramonto sul mare. La manifestazione andrà avanti fino a domenica.