La Festa dello Sport. Sarà al Buon Riposo

Torna la Giornata dello sport sabato dalle 9.30 allo stadio Buon Riposo di Pozzi dove saranno presenti oltre cinquecento giovanissimi delle scuole primarie e della media Pea. Si tratta di un’iniziativa promossa dall’amministrazione comunale con l’Istituto comprensivo di Seravezza e il patrocinio del Coni, per dare modo ai bambini di trovare dimostrazioni di diversi sport, con l’opportunità di sperimentarli sotto l’attenta guida delle varie associazioni. L’iniziativa, alla quale hanno attivamente lavorato l’assessore all’istruzione Valentina Mozzoni e il consigliere comunale delegato allo sport Giacomo Tarchi, si trasferisce dal centro di Querceta (dove si è svolto a giugno dell’anno scorso) allo stadio comunale. "Si tratta di una bella opportunità offerta ai giovanissimi - commenta l’assessore Mozzoni - , una giornata formativa che ha l’obiettivo di far conoscere lo sport come attività salutare, con regole da rispettare e dove la competizione significa seria preparazione e equilibrato spirito agonistico".