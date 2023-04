La festa della Polizia di Stato Il questore: "Esserci sempre A tutela di tutta la popolazione"

VIAREGGIO

Celebrato ieri in città il 171° anniversario dalla fondazione della Polizia di Stato, con una cerimonia affollata di autorità e forze dell’ordine, alla presenza del prefetto Francesco Esposito, spostata in extremis dentro Palazzo Ducale a causa della pioggia. "Il nostro motto “esserci sempre” – ha sottolineato il questore Dario Sallustio – trova la sua ragione solo se declinato tra la gente, nelle vie e nelle piazze delle nostre città. E ai poliziotti oggi voglio tributare il mio sentito ringraziamento per i tanti sacrifici, le tante rinunzie fatte per rimanere fedeli al proprio giuramento e ai nostri impegni di custodi accorti ed integerrimi dei valori di libertà e democrazia".

Il questore ha, poi, proceduto a premiare i poliziotti distintisi nell’ultimo anno.

Encomio solenne per il sostituto commissario coordinatore Angelo Croci; il vice sovrintendente Donato Albano; l’assistente capo coordinatore Stefano Manunza; l’agente scelto Marco Argento. Motivazione: salvarono la vita a un operaio che, a causa di una caduta da un sottotetto, era rimasto sospeso nel vuoto ad un’altezza di circa 20 metri nel luglio 2019.

Encomio solenne per il sostituto commissario coordinatore Fabrizio Tonioli ed encomio per il sostituto commissario coordinatore Damiano Pierotti, il vice sovrintendente Marcello Catafio, gli assistenti capo C. Emanuele Bottone e Roberto Licciardi, l’ispettore Fabio Martinelli e il vice sovrintendente Francesco Sinesi. Motivazione: un’indagine conclusasi con 33 misure cautelari, di cui 24 in carcere, per associazione a delinquere finalizzata alla commissione di furti in abitazione, ricettazione e riciclaggio nel 2018 a Forte dei Marmi.

Lode per il vice ispettore Arturor Niceforo, il vice sovrintendente Francesco Cutuli, gli assistenti capo coordinatori Andrea Nottoli e Rosa Anna Donati per un’indagine su un’associazione per delinquere finalizzata a delitti in materia di doping e commercio di farmaci dopanti a Lucca nel 2018.

Lode per ilsovrintendente capo Simone Salvadori e l’assistente Michele Lunardini che "evidenziando una non comune determinazione operativa, soccorrevano una bimba di 10 mesi che aveva inavvertitamente ingerito una forcina" , a Viareggio il 24 giugno 2018.

Infine una lode per il vice sovrintendente Emiliano Felloni che "evidenziando spiccate capacità professionali ed operative, traeva in arresto due cittadini di nazionalità marocchina, sequestrando 104,8 grammi di cocaina e di 15.000 euro di denaro contante” a Viareggio il 30 agosto 2018.

Red. Via.