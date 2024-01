La festa del Rione apre le danze di Burlamacco

VIAREGGIO

Calcetto, burraco, mercatino mostra-scambio di Carnevale, bande e sbandieratori, cena di beneficenza e, per finire, un assaggio di teatro con la compagnia teatrale L’Ape Che Ronza. Non è mancato proprio nulla nel primo giorno di festa del Rione Campo d’Aviazione. Dalle 14 sono iniziati gli incontri di calcetto, valevoli per la seconda edizione del Mondialito dei Rioni/Memorial Egisto Olivi. A trionfare è stato il Terminetto, guidato dallo stratega Giuliano Olivi (miglior allenatore-carnevalesco) e dalle reti di bomber Marco Biancolini (miglior giocatore). Sconfitto in finale il Campo d’Aviazione (seconda finale persa in due edizioni) per 4-1 (Biancolini 2, Lorenzini, Bonuccelli/Bertuccelli). Semifinali: Terminetto-Varignano 7-2 (Biancolini 3, Franchi 2, Bonuccelli 2/Giusti-Coltelli); Campo d’Aviazione-Torre del Lago 3-3 (Donnamaria-Guidi 2/Pardini-Bortone-Di Puorto), ai rigori decisivi i centri di Donnamaria, Guidi e Iacopetti. Quarti: Campo d’Aviazione-Darsena 4-1 (Donnamaria-Guidi 2-Bertuccelli/Marchetti); Torre del Lago-Vecchia Viareggio 10-2 (Di Puorto 4, Vannucci 2, Bortone 2, Giorgetti-Pardini/Testi Daniele, Testi Leonardo); Terminetto-Croce Verde 7-2 (Biancolini 2, Lorenzini, Ghilarducci 2, Bonuccelli); Varignano-Migliarina 2-2 (4-3 d.c.r. (Gaspari-Giusti/Mori-Avitabile). Il 2° Memorial di burraco di coppia Adriano Iacopetti ha visto partecipare 108 iscritti e, dopo quattro ore di partita, ha trionfato la coppia composta da Tiziana Tomei e Lisa Bonamici. "Siamo veramente soddisfatti dell’esito della giornata – commenta Tommaso Lucchesi –. Sentiamo il calore del quartiere crescere attorno a noi ed anche il numero delle attività che ci supporta è in aumento, basti dire che alla sola lotteria abbiamo allottato oltre 50 premi".

S.I.