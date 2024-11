La "Effebì" protagonista a Euronaval

Un cantiere nato a Viareggio, da sempre di proprietà della famiglia Balducci è Effebi, che partecipa a Parigi a Euronaval, la più importante mostra di mezzi navali militari. "Siamo un’azienda in cui ogni attività viene svolta in house – spiega la titolare Katia Balducci (in foto)–, dalla progettazione alla laminazione in materiale composito e l’assemblaggio di componenti elettrici. Questa nostra competenza si traduce in elevata flessibilità, requisito fondamentale per far fronte alle richieste di ogni singolo cliente".

Effebi, che si sviluppa su diversi stabilimenti produttivi distribuiti nell’area di Massarosa, Massa e Carrara Avenza, è specializzata nel settore militare oltre che per le forze di polizia marittime. "Euronaval è per noi un appuntamento immancabile a cui partecipiamo da molte edizioni, un’importante occasione per raccontare le ultime novità del gruppo – continua Balducci –; siamo attualmente in consegna con la decima unità di vedette per acque interne della Guardia di Finanza su un contratto di 20 unità".

L’azienda è inoltre impegnata nello sviluppo di nuovi progetti militari in alluminio e sta definendo, sempre con la Guardia di Finanza, la realizzazione di ulteriori pattugliatori veloci, oltre che la produzione di alcuni intercettori. Dal 2020 sono stati consegnati: un pattugliatore veloce di 44 metri, “Tenente Petrucci”; un intercettore di 16,5 metri, che non ha precedenti nella flotta delle Fiamme Gialle, in grado di raggiungere 68 nodi; dieci vedette ibride di 8 metri per aree marine interne e con manovrabilità utile per il contesto lagunare in cui devono operare; un Fast Patrol Vessel di 22 metri consegnato alla Police Maritime del Principato di Monaco studiato ad hoc per operazioni di pattugliamento, antincendio e soccorso. Walter Strata