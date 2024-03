La dialisi si può fare anche in vacanza. La Regione ha stanziato 160mila euro

Anche per l’anno 2024 i toscani in cura presso i centri dialisi potranno proseguire la terapia pure in vacanza, nei luoghi di villeggiatura. La Regione promuove questa iniziativa da circa venti anni ed è stata pensata per venire in aiuto alle persone in dialisi che diversamente sarebbero in difficoltà a programmare un periodo distante dalla propria abitazione. Ma l’opportunità non si rivolge solo ai cittadini toscani: è estesa a chiunque, italiano o straniero, scelga la Toscana per un periodo di vacanza. Per il 2024 la giunta regionale ha confermato 160 mila euro, la stessa cifra stanziata l’anno prima e che sarà destinata alle aziende sanitarie per poter organizzare il servizio. Le Asl riceveranno un contributo di 25,82 euro per ogni prestazione ‘straordinaria’ dispensata. I trattamenti goduti dai cittadini toscani che si spostano per il trattamento in Asl diverse da quella di riferimento, italiani che abitano in altre regioni o da stranieri saranno rimborsati dalle rispettive aziende sanitarie o nazioni. I riferimenti disponibili sul sito ufficiale della Regione Toscana: www.regione.toscana.it/-/dialisi-in-vacanza-1.