La De Filippi veste ’made in Versilia’. Spopola la camicia in denim ricamata

La Versilia detta pure le tendenze moda dello showbiz. Nella puntata di debutto del nuovo ciclo di "Amici" la regina Mediaset Maria De Filippi ha indossato la camicia denim ricamata creata dallo stilista Michele Rossi che da qualche anno ha scelto di lasciare Forte dei Marmi per dedicarsi alla vita country a Azzano. Un capo che, lanciato dal personaggio tv più popolare, è finito su tutti i magazine di moda come uno dei ’must have’ della prossima stagione, rappresentando anche un biglietto da visita di non poco conto per il territorio visto che sulla camicia sono ricamati proprio i nomi delle principali località trendy di vacanza, tra cui Forte dei Marmi. Michele Rossi, che anni fa fondò i marchi Femme e History Repeats, proprio per quest’ultimo (attualmente di proprietà di un’azienda di Fabrizio Corsi, presidente dell’Empoli Calcio e distribuito nelle boutique di tutto il mondo, tra cui Londra e New York) ha disegnato la camicia che – evidentemente – è stata particolarmente apprezzata dalla conduttrice che per il talent show si è concessa un look total denim rispolverando lo stile anni Novanta.

"Mi sono accorto della cosa davvero per caso – racconta lo stilista – visto che mi ha chiamato la mia ricamatrice per avvertirmi che c’era in tv la De Filippi con la camicia ispirata alle zone turistiche abbinate a cuori per sottolineare l’amore che ho per l’Italia. Dopo la puntata di Amici l’eco mediatica è stata ancora più clamorosa con quel capo che è stato incoronato tra quelli di tendenza assoluta, con una richiesta altissima da parte delle fashion victims". Rossi, che in passato ha portato le sue collezioni sulle passerelle più importanti, è oggi uno stilista-contadino: due anni fa, dopo il difficile perido della pandemia, ha rivoluzionato la sua vita prediligendo l’orto ai red carpet. Senza però abbandonare la creatività che, anzi, proprio dall’ambiente agreste ha trovato nuova linfa. "Ad Azzano ho scoperto ispirazioni autentiche – racconta – qui coltivo, ho pecore, oche e galline e ho preso in gestione anche i campi dei vicini per dedicarli al grano antico. Le mie linee nascono dai colori delle zucche o dai profumi delle distese verdi come prodotto originale per le vetrine delle grandi metropoli".

Fra.Na.