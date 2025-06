Convegno internazionale sulla pace . Interverrà la figlia di Bob Kennedy

Sarà nientemeno che Kerry Kennedy, figlia di Robert ’Bob’ F.Kennedy (che lottò per l’uguaglianza tra bianchi e afroamericani e fu ucciso durante la campagna presidenziale del 1968) l’operatrice umanitaria che oggi sarà in collegamento via web con Gaza. Nel Parco nazionale della Pace di Sant’Anna di Stazzema, alla Fabbrica dei Diritti, oggi si svolgerà un summit fra diverse personalità e professionalità per parlare di pace e sensibilizzare le istituzioni. Ad aprire la Conferenza per la Pace, alle 16 sarà il sindaco di e presidente del Parco della Pace di Sant’Anna Maurizio Verona. Dopo di lui prenderà parola il presidente della Regione Eugenio Giani. Dall’Ucraina, invece, sarà il sindaco della città martire di Borodyanka a testimoniare della strage di circa 200 civili morti sotto le macerie dei palazzi bombardati dai russi. Mentre dal Sud Sudan, il vescovo di Bentiu, Christian Carlassare, racconterà di quella terra dove si fatica, anche dopo il processo di indipendenza e un accordo politico, a trovare la pace a causa di un conflitto interno che ha fatto numerose vittime civili. "Con queste persone - afferma il sindaco Verona - oggi protagoniste su più fronti mondiali nel portare aiuti umanitari, soccorso, informazioni nei paesi occidentali, comprensione nelle università, ci saranno anche i superstiti della strage di Sant’Anna di Stazzema con l’Associazione Martiri che hanno vissuto sulla loro pelle disumanità come quelle a cui assistiamo oggi". A condurre la conferenza sarà Antonio Giannelli, presidente dell’Associazione “Colors for Peace”. I relatori saranno dieci tra cui giornalisti, attivisti e Padre Charbel El Khoury, monaco e parroco in Libano.

Fra.Na.