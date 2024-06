La Darsena piange Balloni. Fu uno dei padri fondatori

Benché avesse superato i 90 anni di età, ha continuato fino al 2020 a presidiare il suo posto alle cucine del Carnevaldarsena. Addetto al fritto, sempre sorridente, figura alta e inconfondibile nel suo giubbotto giallo, la divisa della “Trabaccolar Cooking”.

Alla fine se n’è andato anche lui, Pasquale Balloni, uno degli ultimi “grandi vecchi” del Rione Darsena, di cui fu, per così dire, uno dei Padri Fondatori. Di ceppo “trabaccolaro”, Pasquale era nato a Viareggio l’8 luglio del 1928. Dunque fra poco più di un mese avrebbe tagliato il traguardo dei 96 anni. E’ mancato all’improvviso mercoledì sera, circondato dall’affetto e dalle cure della moglie Virginia Guidotti (erano sposati da quasi 70 anni) e dei figli Emma e Nicola. Emma è titolare di due affermate gelaterie di Viareggio, mentre anche Nicola è un volontario storico del Carnevaldarsena, di cui è stato presidente per un biennio.

Pasquale Balloni è stato pescatore da quando aveva 14 anni. La sua famiglia aveva armato il motopeschereccio Oscar G e altre barche. I suoi genitori si erano trasferiti a Viareggio al tempo della migrazione da San Benedetto del Tronto, inserendosi perfettamente nella comunità locale. Anche il padre, Nicola, era stato naturalmente pescatore: un mestiere di famiglia. Pasquale amava profondamente il mare e la cucina di pesce, nella quale eccelleva. Fino all’anno scorso, con il nipote Pasquale, oggi chef a Berlino, ha preparato grandi pentole di brodetto – la squisita zuppa di pesce marchigiana – al bagno Arizona, sulla Marina di Levante.

La notizia della sua scomparsa ha addolorato gli ambienti del Carnevaldarsena: "Con Pasquale Balloni – commenta il presidente del Baccanale, Massimiliano Pagni – scompare uno degli ultimi anziani fondatori della festa rionale. A lui il Rione deve molto, e perciò con grande tristezza faccio le mie condoglianze ai familiari, a nome dell’Associazione". La camera ardente è stata allestita nel suo salotto di casa in via Menini 44 in Darsena, mentre i funerali saranno celebrati nella chiesa di Santa Rita oggi pomeriggio alle 15,30. Ai familiari giungano le condoglianze anche della nostra redazione.

C.S.