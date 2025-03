La cucina trabaccolara al party di Supply Service

Tra dj set, palloncini, maschere e tavolate di roba da bere e da mangiare, già così avrebbe potuto essere una festa da incorniciare. Ma quando si può fare 100, perché fermarsi a 99? La Versilia Supply Service ha voluto imbastire le cose in grande, e grazie a un bel gioco di squadra con la Lusben ha dato una dimensione internazionale al Rione Darsena e alla Sfilata delle Mascherate.

Venerdì sera, gli spazi aziendali di via Virgilio sono stati addobbati e aperti ai dipendenti per una festa in maschera(ta) che è poi confluita della sfilata di apertura del Baccanale. Il colpo d’occhio era notevole: alla mascherata hanno preso parte circa 150 persone tra dipendenti della Versilia Supply Service ed equipaggi degli yacht arrivati addirittura da fuori Viareggio.

"Abbiamo fatto arrivare un pullman con una cinquantina di persone da Livorno – racconta Filippo Benedetti della Versilia Supply Service – per farle partecipare con noi alla festa". Che si è sviluppata in una sinergia quasi simbiotica col rione, ed è bello pensare che tipo di rapporto si possa sviluppare tra una manifestazione di quartiere e il tessuto sociale ed economico che di quel quaritere è il cuore pulsante. "Era da un po’ di tempo che volevamo organizzare qualcosa in concomitanza con il Rione – continua Benedetti – ma la nostra idea era di mettere in piedi un evento che andasse un po’ oltre alla classica cena aziendale".

Optando per qualcosa di originale e ’tipico’, per la parte food la scelta è ricaduta su svariati pentoloni di risotto prelevati direttamente dalle cucine di via Coppino. E dopo cena la fiumana di operatori del mondo della nautica – per l’occasione in verde – si è riversata al Baccanale, contribuendo in modo massiccio al colpo d’occhio e allo spettacolo della Sfilata delle Mascherate. Cresco io, cresci tu. E stiamo meglio tutti.