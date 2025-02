La critica di Biagi: "Asfalti da sistemare altro che decoro"

Il consigliere di opposizione Riccardo Biagi continua nella sua opera di ’sentinella’ del territorio. E stavolta punta il dito sulla manutenzione delle strade. "Nonostante i tanti annunci dell’amministrazione in tema di decoro – osserva il rappresentante di Creare Futuro – tanto resta ancora da fare. A Pozzi, nelle vie Salvatori, Madonnina de’ pagliai, Sceltino, e altre di quel circuito, la situazione dell’asfalto è drammatica tra buche manto sconnesso con rischio per bici e pedoni. Già in passato lamentai la stessa situazione per via Cugnia e via Storta nella zona di Querceta sud. L’amministrazione comunale ha un cronoprogramma di asfaltature? Perchè col tempo la situazione sta peggiorando. Stesso discorso per il verde con Ripa e Corvaia che hanno parchi pubblici con erba alta e degrado"