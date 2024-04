La crisi colpisce anche le gelaterie. Una ha chiuso, due sono in vendita. Colpa del meteo e del caro-vita

Una gelateria ha chiuso i battenti, altre due sono in vendita e la quarta è l’unica che sembra dormire sonni tranquilli. La crisi di un’attività artigianale che per sua natura vive il suo apice in estate non risparmia neppure il centro storico di Pietrasanta, e i numeri lo dimostrano. I diretti interessati sono unanimi nell’indicare almeno tre cause per dare una spiegazione a questo fenomeno: inverno piovoso e con pochi visitatori, eventi col contagocce e un caro-vita che si fa sentire a livello di materie prime e di bollette, quest’ultime raddoppiate se non triplicate rispetto a 1-2 anni fa. Spese che gravano anche sugli stessi turisti, basti pensare all’aumento di benzina e autostrada.

Che il settore delle gelaterie (e non solo) sia in sofferenza ne è consapevole anche Gianluca Borgonovi, presidente dell’associazione “Le botteghe di Pietrasanta“. "Abbiamo passato un inverno lungo e impegnativo – dice – e il meteo non è stato dalla nostra parte. Ha cominciato a piovere dalla fine di ottobre e sappiamo tutti che il tempo brutto dimezzi all’istante l’arrivo dei forestieri. Visto il maltempo pensavo che il ponte pasquale sarebbe stato avaro, invece è andata meglio del previsto". Sugli eventi Borgonovi concorda sulla necessità di riempire di più i mesi vuoti, in bassa stagione, visto e considerato che tra ottobre e il San Biagio (3-4 febbraio) i motivi per venire a Pietrasanta non abbondano. "Non è facile andare avanti per tre-quattro mesi con il tempo brutto e pochi eventi. Così come non è facile creare iniziative sempre interessanti, che in quanto tali hanno un costo. Ma anche su questo ci confronteremo con l’amministrazione comunale, dato che abbiamo tante idee in mente. L’importante è lavorare insieme, nella stessa direzione, ben sapendo che Pietrasanta ha un potenziale enorme. E credo che il Museo Mitoraj porterà gente, interesse e visibilità".

Daniele Masseglia