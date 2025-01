La Cna forma tecnici del marmo. Lezioni allo ’Stagi’ e al Versilia format

Il marmo è alla ricerca di professionisti da formare con appositi corsi ospitati a Pietrasanta. C’è tempo infatti fino al 17 gennaio per iscriversi al progetto di Cna Pisa rivolto ai futuri tecnici del disegno di prodotti industriali. Il corso spazierà dalle tecniche Cad avanzate fino al disegno, passando per la manipolazione 3D e i rendering. Il percorso si snoda lungo quasi 1.000 ore di lezione – di cui 400 di stage aziendale – e ha l’obiettivo di formare 20 professionisti altamente specializzati nel settore del marmo che verranno creati tramite il corso "Istruzione e formazione tecnica superiore (Ifts)". Il corso era stato presentato nei mesi scorsi al Sant’Agostino ed è un’opportunità messa a disposizione di aziende e giovani grazie ai finanziamenti della Regione di concerto con enti, scuole e agenzie formative. Le lezioni verranno poi ospitate alla sede del Versilia format (centro dell’Osterietta) e nei laboratori del liceo artistico "Stagi", per un totale di 30-35 ore la settimana, con la conclusione del corso prevista a novembre. Gli interessati dovranno dimostrare di essere in possesso di un diploma di scuola superiore.