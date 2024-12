La Cittadella si veste per le feste. E il presepe rivive tra gli hangar

Il Natale si festeggia anche tra i coriandoli. Da domani, e fino al 6 gennaio, il giardino della Cittadella accoglie il circo: in scena numeri di giocoleria, contorsionismo, comicità, magia e burattini che coinvolgeranno il pubblico in uno show che ha come filo conduttore le atmosfere fatate delle feste. Per la gioia dei più piccoli sarà poi possibile partecipare al divertente girotondo con la giostra artigianale creata nei laboratori della Cittadella, mentre nella piazza di Burlamacco sarà allestito un mercatino con idee regalo, decorazioni natalizie e la Casetta di Babbo Natale, dove “imbucare” la letterina dei desideri.

Per il 23 dicembre, dalle 20 tra gli hangar dei carristi, l’associazione Scout Agesci Gruppo Viareggio 3 propone un suggestivo presepe vivente che coinvolge oltre 100 ragazzi e ragazze, tra gli 8 e 21 anni, che interpreteranno i personaggi della tradizione con le botteghe del pescatore, del fabbro, dell’artigiano. Nella stessa sera è previsto anche l’arrivo della Luce della Pace, che ogni anno viene accesa dalla lampada ad olio che arde perennemente nella Chiesa della Natività a Betlemme e nel mese di dicembre da quella fiamma ne vengono accese altre e vengono diffuse in tutta Europa, come simbolo di pace e fratellanza fra i popoli, uno dei punti chiave dello scoutismo.

Al Museo del Carnevale, domani alle 16, l’associazione Asso Hart propone poi il laboratorio creativo “Crea il tuo festone di Natale“ (età minima 6 anni, prenotazione obbligatorio al 342 9207959); e sia domani, alle 10.30, che venerdì 27 dicembre, alle 16, sono in programma visite guidate al Museo del Carnevale, all’Espace Gilbert e alla Sala Oblò. Le sale espositive resteranno aperte che martedì 24, giovedì 26 e martedì 31 dicembre dlle 9 alle 12.30.