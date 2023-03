La città si colora con il Giro d’Italia Canotta rosa anche per i bagnini

Anche i bagnini, eccezionalmente, smetteranno la classica canotta rossa di salvataggio per indossarne una rosa. Proprio tutta la città si tingerà del colore del Giro d’Italia per l’arrivo di tappa che, a Viareggio, è in programma il 16 maggio. Le bandiere sui pennoni della Passeggiata, le vetrine dei negozi, le aiuole fiorite di piazza Mazzini, la ruota panoramica di piazza Pea... "Sarà un evento nell’evento, realizzato con la collaborazione di tutta la città" assicura l’assessore al turismo Alessandro Meciani che, in tandem col collega allo sport Rodolfo Salemi, cura il progetto.

Si è riunito, ieri mattina in Comune, il tavolo aperto alle categorie economiche coinvolte nella costruzione del programma di iniziative intorno al Giro che abbracceranno Viareggio dal venerdì (12 maggio) fino al martedì (16), quando è attesa la volata finale. "Con gli albergatori e i campeggiatori – spiega l’assessore Meciani – abbiamo già concordato la creazione di pacchetti di soggiorno a prezzi agevolati per i soggiorni lunghi". Tante le proposte arrivate da commercianti, balneari, ristoratori: "Un gran bel fermento che testimonia che la città ha voglia di partecipare" dice ancora Meciani.

Il calendario sta prendendo forma; oltre ad una degustazione di vini, che si terrà in zona Molo, è già stato fissato per sabato 13 maggio un concerto in piazza Puccini. "Per la domenica, grazie al supporto della Misericordia di Torre del Lago – prosegue l’assessore – stiamo organizzando un cena in un luogo simbolo della frazione. Evento conviviale che verrà replicato il lunedì lungo la Passeggiata, dove sarà invece apparecchiata una lunga tavolata rosa". Ad accogliere, martedì, la carovana del Giro, oltre ad una folla di appassionati anche quattro yacht dei cantieri viareggini e l’intera flotta dei pescherecci che sfilerà di fronte a piazza Mazzini rientrando in porto. "L’idea – conclude Meciani – è mostrare tutti i volti di Viareggio in questa grande vetrina sportiva e popolare".

Oltre il confine, il comune di Camaiore – da dove il 17 maggio ripartirà l’undicesima tappa – ha pubblicato una manifestazione di interesse per trovare sponsor a sostegno delle iniziative in programma.

Mdc