La Caritas al servizio degli “ultimi“. Il 15 febbraio scadono le iscrizioni

"Camminare al passo degli ultimi della società, perché nessuno si salva da solo e perché crediamo nella giustizia sociale dove ciascuno contribuisce a fare la sua parte per il benessere di tutti". Con queste parole la Caritas pisana illustra i progetti approvati per il servizio civile universale 2024, ossia “Al passo degli ultimi-Pisa” e “Non solo scuola”. I posti disponibili sono 10, con un compenso mensile di 507,30 euro e il termine per le domande fissato il 15 febbraio. Per presentare la domanda è necessario avere tra i 18 e i 28 anni, essere cittadini italiani o regolarmente soggiornanti in Italia, essere in possesso di Spid e aver voglia di mettersi in gioco e di donarsi agli altri. È prevista una media di 25 ore di lavoro settimanali, suddivise in 5 giorni (per un totale di 1.145 ore annuali). Ore durante le quali sarà possibile relazionarsi con tante persone, gli ospiti dei servizi Caritas, i volontari, gli operatori e gli altri giovani che stanno vivendo la stessa esperienza di servizio. Domande esclusivamente tramite la piattaforma Domanda on-line (Dol) raggiungibile tramite pc, tablet e smartphone sul sito https://domandaonline.serviziocivile.it (informazioni allo 050-560952.