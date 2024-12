La Capitaneria festeggia Santa Barbara. Una mattinata con i ragazzi del Nautico

Ogni 4 dicembre, gli uomini e le donne della Marina Militare, delle Capitanerie di porto e quanti operano per essa, nel ritrovarsi con le comuni origini e valori, festeggiano solennemente la loro Santa Patrona. E così, nella mattinata di ieri si è svolta la cerimonia per la solenne ricorrenza di Santa Barbara, che ha avuto inizio in piazza Palombari dell’Artiglio per commemorare i caduti del mare ed è proseguita al Museo della Marineria dove si è data la lettura dei messaggi augurali, la consegna delle onorificenze al personale militare, all’Associazione Nazionale Marinai d’Italia. Con l’occasione, gli allievi dell’Istituto Nautico Artiglio di Viareggio hanno omaggiato la memoria di Nave Artiglio a cui è intitolata la propria scuola, e di cui sabato 7 dicembre ricorrono i 94 anni dall’inabissamento (ricorrenza che sarà debitamente celebrata, sempre al Museo della Marineria). L’evento, interessante e partecipato, è stato anche un momento di incontro e di riflessione tra uomini e donne che lavorano e hanno lavorato in Marina militare e la futura gente di mare.