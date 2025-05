La Camminata del cuore. Una bella giornata di sport al passo con la prevenzione

Dal Belvedere delle Maschere, verso la Darsena e sui sentieri del Parco, per poi rientrare sul Lungomare al tramonto. Sono i dieci chilometri della “Camminata del cuore“ in programma domenica per promuovere il movimento come strumento di prevenzione. L’evento, giunto alla terza edizione, è organizzato da Sei Versilia aps, FarmaCity ICare e Comune col patrocinio della Regione Toscana e dell’Asl Toscana Nord Ovest.

Tutti gli iscritti riceveranno il pacco gara, la bellissima t-shirt dell’evento e l’esclusivo carnet dei servizi del valore di oltre 500 euro che dà accesso a test preventivi e valutazioni tecnico-sanitarie da poter svolgere gratuitamente a o a prezzo calmierato in loco o nelle settimane successive presso le farmacie comunali FarmaCity, Centro Medico Specialistico Versilia e Croce Verde di Viareggio. Tra i vari servizi preventivi messi in campo spicca il test della glicemia gratuito che tutti gli iscritti alla Camminata del Cuore potranno svolgere in loco il giorno dell’evento grazie al supporto del reparto di Diabetologia dell’Asl, Croce Rossa e Associazione Diabetici Versilia.

"Siamo orgogliosi di sostenere anche quest’anno la “Camminata del cuore“, un evento che unisce salute, prevenzione e comunità in un’unica, bellissima iniziativa", le parole dell’assessore al turismo Alessandro Meciani. "Camminare insieme per le strade della nostra città – aggiunge – non è solo un gesto simbolico, ma anche un invito concreto a prenderci cura del nostro benessere, a partire da semplici azioni quotidiane. Viareggio ha da sempre un forte legame con lo sport e con la solidarietà, e questa manifestazione ne è una testimonianza viva". L’obiettivo è promuovere "le buone pratiche quotidiane, come camminare all’aria aperta, in un’ottica di prevenzione delle patologie cardio vascolari – aggiunge il presidente Moreno Pagnini presidente di ICare –. E proprio per questo ICare ha deciso di sostenere, come lo scorso anno, lo svolgimento di questo evento pensato e organizzato per le famiglie. Con il personale di iCARE in generale e delle farmacie comunali FarmaCity, in particolare infatti, ci poniamo quotidianamente l’obiettivo di soddisfare i bisogni dei cittadini e delle loro famiglie, tra cui la ricerca del benessere psico-fisico".

Domenica l’evento si aprirà dalle 14 in zona piazza Mazzini, dove nel villaggio della Camminata del cuore inizierà la consegna del kit di partecipazione e a seguire partiranno i test sanitari e gli interventi formativi sul palco dell’evento con protagonisti specialisti e associazioni di volontariato impegnate attivamente nella prevenzione sanitaria. Dopo il riscaldamento muscolare, alle 17 prenderà il via la camminata vera e propria con in testa le associazioni del territorio.

Per info ed iscrizioni consultare il sito www.camminatadelcuore.it.