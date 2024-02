La Burlawalk viaggia col vento in poppa. Pioggia di iscrizioni all’evento di FarmaCity

Tutto pronto per la seconda edizione della BurlaWalk, che quest’anno sarà dedicata alla figura di Daniele Biagini, dipendente di ICare e amatissimo cantautore del Carnevale prematuramente scomparso. L’evento è in programma sabato 10: "Una camminata di cinque chilometri inclusiva – spiega Federica Petrucci di Sei Versilia, che ha organizzato materialmente la manifestazione – che toccherà i punti simbolo di Viareggio. Arrivo e partenza in piazza Mazzini, dove alle 14 partirà l’animazione con tre deejay. Alle 15 spazio alla premiazione del bando scolastico dedicato alle primarie, e alle 16 via alla Burlawalk. Ci si potrà iscrivere fino a giovedì 8 febbraio, salvo esaurimento posti". Le iscrizioni si raccolgono nei punti Farmacity, al Marco Polo Center e online sul sito di Burlawalk.

L’evento è targato FarmaCity: e proprio nell’ambito della presentazione è stato inaugurato il nuovo corner allestito al Marco Polo Sports Center. "Un angolo dedicato agli sportivi – spiega il presidente di ICare Moreno Pagnini – che vede fianco a fianco la migliore società di Viareggio, la nostra, e un’eccellenza come il Marco Polo". Entusiasta l’amministratore del centro Andrea Strambi: "Siamo un punto di riferimento per la città – le sue parole – e ci è sembrato doveroso installare questo punto informativo in cui fare formazione dedicata al benessere". L’evento, che si svolgerà in concomitanza con il Carnevaldarsena, è possibile grazie al supporto logistico della municipale. "Merito anche di un progetto – plaude l’assessore Alessandro Meciani – dettagliato e ben definito".