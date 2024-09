La bellezz@ arenata. Il richiamo di Verona

"Dove sono finiti i soldi del bando ‘Progetto Bellezz@’?". Il sindaco Maurizio Verona ha preso carta e penna per chiedere conto direttamente alla presidente del consiglio Giorgia Meloni dei finanziamenti promessi a Stazzema e mai arrivati a destinazione. Breve passo indietro: i fondi servivano per il recupero del Santuario del Piastraio o della Madonna del Bell’Amore, che ad agosto del 2021 ha celebrato i 200 anni dalla costruzione e la cui riqualificazione rientra tra i 42 interventi finanziati dal Ministero dei beni culturali nel 2019. In totale, si parla di 280mila euro. Insieme agli altri 41 sindaci interessati, Verona ha scritto a tutti i soggetti istituzionali interessati: oltre alla presidenza del consiglio, dunque, il Ministero della cultura, i parlamentari del nostro territorio e Anci nazionale.

Nello specifico, gli amministratori hanno ricordato i due dpcm (uno del 2019, l’altro del 2021) con cui veniva disposta l’ammissione alla fase di stipula delle convenzioni col Ministero per i 42 interventi. Per quanto riguarda Stazzema, il santuario mariano aveva ottenuto 280mila euro, almeno sulla carta, una parte dei quali da destinare anche al santuario di San Leonardo di Cardoso. Nemmeno un euro, per, è arrivato. I soldi c’erano – spiegano i sindaci – ma sono stati dirottati altrove. Già a marzo del ‘23 i primi cittadini avevano presentato un’interrogazione al Ministero per chiedere che fine avessero fatto i fondi del ‘Progetto Bellezz@ - Recuperiamo i luoghi culturali dimenticati’, e il dicastero aveva risposto di essere in attesa di nuovi finanziamenti. Ora tutto tace, e i sindaci chiedono un incontro.