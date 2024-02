La barella non passava dalle scale. Paziente fatta uscire dal terrazzo

Un banalissimo ricovero in ospedale da codice verde si è trasformato in breve tempo in una sorta di operazione di salvataggio con intervento dei vigili del fuoco. Troppo strette, evidentemente, le scale di un appartamento in Passeggiata (nei pressi dell’orologio, sopra la gelateria Viel) per permettere il passaggio di una barella e il trasferimento in sicurezza di una donna anziana in ambulanza.

E’ stato così necessario far uscire l’anziana paziente da una porta finestra del primo piano e calare giù la barella dall’autoscala dei vigili del Fuoco. Un intervento solitamente di routine iniziato alle 14,30 e terminato poco prima delle 17. Il tutto sotto gli occhi di numerosi passanti che si sono trovati ad assistere alla scena. E come recitava una vecchia canzone di De Andrè c’era qualcuno che dispensava buoni consigli su come agire e intervenire.

Sul posto c’erano i volontari della Croce Rossa che hanno poi dovuto allertare i vigili del fuoco arrivato con un’autoscala. Una volta assicurata la paziente alla barella, i vigili del fuoco sono saliti al primo piano si sono fatti carico della paziente barellata e l’hanno portata in strada sulla Passeggiata. Dove ad attendere c’era un’ambulanza della Croce Rossa con cui la signora è stata portata in ospedale.