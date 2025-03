La barca rompe gli ormeggi e danneggia il Belvedere

Nel lago di Massaciuccoli in piena, sollecitati dal forte vento di Gracale, ieri mattina gli ormeggi della vecchia motonave “Burlamacca“ hanno ceduto. E così la fiancata dell’imbarcazione, di proprietà del Comune di Viareggio e attualmente dismessa dopo un periodo al servizio del Comune di Massarosa, ha cominciato a sbattere lungo il porticciolo del rinnovato Belvedere Puccini fino a sbeccare i margini in travertino. Immediato l’intervento degli uffici comunali e della municipale che hanno lavorato, anche con l’aiuto di alcuni soci del Canoa Kayak, per rimettere in sicurezza la “Burlamacca“. Ai bordi della motonave sono quindi stati posizionati parabordi e copertoni per limitare i danni, ma sul futuro dell’imbarcazione i consiglieri comunali della Lega Alberto Pardini e Walter Ferrari ora chiedono lumi. "Da quasi un anno – spiegano – la “Burlamacca“ galleggia di fronte al Belvedere senza che niente si sappia sul suo destino: uno scafo in preda al degrado, lasciato in balia degli eventi". Un silenzio anche formale "Visto che da quest’estate, e nonostante vari solleciti, è ancora inevasa una richiesta di accesso agli atti proprio sulla situazione della motonave". A questo "Si aggiunge il silenzio assordante sui lavori al Belvedere che ancora mancano al progetto di restyling – proseguono i leghisti – , come il nuovo pontile e l’ultimo gradone a livello dell’acqua". Infine Pardini e Ferrari, facendosi portavoce per i residenti e gli esercenti della zona, sottolineano "come le aiuole del Belvedere ad ogni pioggia si trasformano in veri e propri acquitrini, con ristagni evitabili". Per questo i consiglieri annunciano la presentazione di un’interrogazione: "Per capire quando termineranno i lavori sul nuovo Belvedere e le intenzioni in merito alla motonave Burlamacca".