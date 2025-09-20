Kan Yasuda cittadino onorario. C’è il via libera

Tre mesi fa – era il 14 giugno – dal sagrato della chiesa di Sant’Agostino il sindaco e assessore alla cultura Alberto Giovannetti annunciò pubblicamente la proposta di conferire la cittadinanza onoraria allo scultore giapponese Kan Yasuda. Quelle parole, pronunciate al vernissage della mostra di Yasuda "Oltra la forma" in piazza Duomo e al Sant’Agostino (nella foto il sindaco e l’artista al taglio del nastro), sono ora realtà. Giovedì sera, all’unanimità, il consiglio comunale ha infatti approvato all’unanimità il prestigioso riconoscimento, con la cerimonia già fissata domenica 28 alle 17,30 nel salone dell’Annunziata al Sant’Agostino.

"Kan Yasuda è un artista che da oltre trent’anni vive e lavora qui – ha ricordato Giovannetti – ed è stato il primo a proporre una grande mostra monumentale nella nostra città. Ha donato a Pietrasanta ’Myomu-Chiave del sogno’ (in piazza della Stazione, ndr), una tra le opere più iconiche del nostro Parco internazionale della scultura contemporanea. Inoltre ha progettato e realizzato qui tantissime delle sue creazioni che, oggi, vengono ammirate negli spazi di tutto il mondo, contribuendo in modo sostanziale a definire quell’immagine di internazionalità che ci contraddistingue. Yasuda è una persona di grande sensibilità ed empatia – conclude il primo cittadino – e un grande esempio di rispetto e comprensione verso l’altro di cui tutti abbiamo bisogno. Per questo ritengo che la cittadinanza onoraria a Kan Yasuda sia, più che mai, un atto dovuto: ringrazio tutto il consiglio comunale per aver riconosciuto, con questo voto, il valore e il contributo straordinario che il Maestro ha offerto e sta continuando a offrire a Pietrasanta".

