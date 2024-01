Juniores Regionali e Provinciali

VIAREGGIO

Regionale. Il Capezzano Pianore blocca sul 2-2 l’Atletico Lucca con Bartoli e Cerri. "Il rientro dopo la sosta – sottolinea Gianluca Di Cola – è sempre complicato. Un buon punto su un campo difficile". Crolla 3-0 il Lido di Camaiore sul campo del Casalguidi "Su un campo al limite della praticabilità – puntualizza Daniele Del Chiaro – abbiamo perso contro una squadra che ha giocato con maggior cattiveria agonistica e determinazione". Resta desolatamente in fondo alla classifica il Camaiore che perde 1-0 a Montecatini. Per Luca Lazzarini comunque non tutto è da buttare: "Peccato perché la partita è stata nel complesso equilibrata. Buona partita nonostante le molte assenze". Turno di riposo per il Forte dei Marmi 2015. Classifica: Lampo Meridien 27; Atletico Lucca 26; Forte dei Marmi 2015, Capostrada e Quarrata 25; Capezzano Pianore 24; Folgor Marlia 23; Montecatini 22; Casalguidi, Don Bosco Fossone e Larcianese 19; Academy Porcari 18; Lido di Camaiore 16; Pescia 7; Camaiore 2.

Provinciale Girone Lucca. Il Pietrasanta sbanca San Macario per 4-1. Alla doppietta di Maggi si aggiungono gli acuti di Gasperini e Sereni. "Manteniamo l’imbattibilità e restiamo attaccati al vertice" precisa Luigi Troiso. Classifica: Castelnuovo Garfagnana e Valle Di Ottavo 27; Pietrasanta 26; Forcoli 23; Vorno e Ponte Alle Origini 22; Pecciolese e Ponsacco 18; Folgore Segromigno 11; Castelfranco 10; San Frediano e Pieve Fosciana 9; San Macario 8; Barga 5; Polo Lucchese 1.

Provinciale Girone Massa. Cade il Massarosa capolista. A Serricciolo va a segno Ferrante, ma i locali si impongono 2-1. "Campo impraticabile – accusa Daniele Maiolani – ed arbitraggio pessimo che ci è costato anche due espulsioni". Classifica: Massese 26; Massarosa 25; Lunigiana-Pontremolese 24; Viareggio e Montignoso 21; Serricciolo 18; Stiava e Romagnano 16; Blues Pietrasanta e Ricortola 15; Atletico Carrara 7; Tirrenia 3; Fosdinovo 0.

Sergio Iacopetti