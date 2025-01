Jovanotti sceglie il green food. Partnership con i Vaiani per il tour

Un sound a tutto sapore. Al Teatro lirico Gaber a Milano Lorenzo Jovanotti ha presentato in anteprima le date del suo prossimo tour "Pala Jova", andando a consolidare la partnership con la famiglia Vaiani che seguirà l’artista per la parte food nell’area hospitality dei concerti. Un sodalizio che si rinnova vista la particolare attenzione del cantante alla sostenibilità che trova espressione appunto nella produzione dell’azienda agricola a San Quirico di Moriano dove Marco e David Vaiani traggono la materia prima per i propri ristoranti di Forte dei Marmi: tra l’altro il Bistrot lo scorso anno, oltre alla stella Michelin, si è visto riconoscere la stella ’verde’ proprio per l’approccio ambientale della cucina. Era il 19 novembre 2021 quando fu avviato il sodalizio con il cantante, in occasione della conferenza stampa di presentazione del “Jova Beach Party”, il tour sulle spiagge dell’artista; poi a settembre 2022, in occasione del concerto sulla spiaggia di Viareggio e, per la terza volta, è stato il team guidato dall’executive chef Andrea Mattei (a capo di tutto il progetto gastronomico del gruppo) ad allietare ospiti, giornalisti, influencer e sponsor alla conferenza stampa milanese per l’avvio del tour 2025.

Jovanotti, da showman consumato, ha presentato con una conferenza-spettacolo il nuovo album “Il corpo umano” che segna un ritorno nei palasport dopo la lunga convalescenza (alcune date già registrano un clamoroso sold out). Poi i presenti sono stati allietati dalla proposta food firmata Vaiani&Vaiani che ha dato voce a tutti i ristoranti del gruppo rappresentando una cartolina promozionale non da poco per la Versilia: il sushi vegetariano di Fratellini’s, il baccalà marinato di Pesce baracca, il croccante di farro del Pesce terrazza, il cavolfiore in agrodolce con verdure disidratate dell’Osteria del mare fino agli amuse bouche del Bistrot. Non sono mancate le collaborazioni con altre realtà di zona come il Molino Angeli per la parte dei lievitati e i formaggi di Casa Pedona. L’allestimento del catering è stato studiato in ogni minimo dettaglio per assicurare la logica green tanto che, grazie al grafico Emanuele Martera, anche le differenti isole di degustazione sono state caratterizzate da materiali riciclati.

Francesca Navari