Istituto scolastico. Arriva la palestra

La giunta ha dato l’ok al progetto per la realizzazione di uno spazio coperto, adibito all’attività sportiva, che sia alternativo alla palestra esistente per l’istituto comprensivo Camaiore 3 di Capezzano. La tensostruttura verrà realizzata nella zona del resede scolastico non utilizzata ma già pavimentata, ed è stata pensata per supplire alla carenza di impianti pubblici sportivi nel territorio di Camaiore, e in particolare nella frazione di Capezzano. L’iter è partito alla fine del 2022, e dopo tutti gli studi e le analisi del caso, finalmente la giunta ha potuto approvare il progetto definitivo. Il costo previsto per la tensostruttura è di 350mila euro tra lavori (circa 205mila euro) e le spese accessorie (altri 45mila). Le risorse necessarie saranno reperite dal Comune tramite un mutuo da contrarre con l’Istituto di credito sportivo.