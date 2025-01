Istituito il Bonus nuovi nati. Per tutti i bebè del 2024

Introdotto il Bonus Nuovi Nati, una misura di sostegno economico dedicata alle famiglie e alle giovani coppie residenti con Isee non superiore a 40mila euro. Il Bonus, previsto per i bambini nati, adottati o affidati nel corso del 2024, rappresenta un aiuto concreto per affrontare le spese legate ai primi mesi di vita dei più piccoli. "Con questa misura – sottolinea Duilio Maggi, consigliere alle politiche sociali e promotore dell’iniziativa – intendiamo contribuire al sostegno della natalità e della genitorialità, aiutando le famiglie del nostro territorio ad affrontare la delicata fase iniziale della vita dei loro figli". L’importo varia in base alla situazione economica delle famiglie. La misura sarà finanziata con un fondo dedicato di 11.500 euro.

Nel caso di domande superiori ai fondi stanziati, sarà redatta una graduatoria che darà priorità alle famiglie con Isee più basso e, in caso di parità, a quelle con un numero maggiore di figli minori. Il Bonus è cumulabile con altri benefici erogati dallo Stato, dalla Regione o da altri enti, con l’obiettivo di garantire il massimo supporto possibile.