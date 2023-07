Isola piena di rifiuti, ma i cartelli minacciano multe

Lido di Camaiore, 19 luglio 2023 – Una protesta che praticamente arriva ogni estate: in questo caso riguarda l’isola ecologica di piazza Brodolini, ma spesso il discorso vale anche per quella di piazza Abba. Ecco il sunto: “L’isola d’estate (ma talora anche d’inverno, ndr) è piena di rifiuti, ovviamente i conferimenti sono molti di più, ma questo non deve certo sorprendere. Ma cosa si deve fare se quelle piccolissime bocchette che sono state attrezzate per buttare i rifiuti si riempiono in poche ore e non vengono svuotate con la frequenza dovuta? E’ assurdo vedere telecamere e cartelli minacciosi contro chi lascia i rifiuti… davanti ai cestini dei rifiuti. Cosa dovremmo farci, buttarli in mare? E intanto decine di mezzi di Ersu passano su e giù per il lungomare per svuotare i cassonetti degli stabilimenti: ma quando passano di lì non potrebbero ripulire anche la piazzola?”.