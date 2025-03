Iscrizioni asilo nido. Tra sportelli digitali e open day con operatori

Fino al 30 aprile è possibile presentare domanda di iscrizione ai nidi d’infanzia comunali per l’anno educativo 2025/2026. Si tratta del Nido Moscardino (bambini dai 6 ai 36 mesi) e Madre Maria (bambini dai 12 ai 36 mesi). Le domande devono essere inoltrate esclusivamente online attraverso il sito istituzionale del Comune. Per agevolare le famiglie nella compilazione della domanda, oltre all’ufficio scuola aperto dal lunedì al venerdì, 8–13:30, martedì e giovedì 14:30–17, è attivo anche il punto di facilitazione digitale presso Villa Bertelli, previo appuntamento da concordare telefonicamente al numero: 0584/280316. Sono inoltre previsti incontri aperti con le educatrici per visitare gli spazi e conoscere il progetto educativo: Nido Moscardino: 26 marzo e 9 aprile e Nido Madre Maria: 27 marzo e 10 aprile in orario: 17 – 19. Per ulteriori informazioni: Ufficio Scuola, Tel. 0584/280237