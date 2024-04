Iscrizioni al corso base di informatica . Prima lezione martedì in biblioteca

Ancora aperte le iscrizioni per partecipare al corso base di informatica che partirà martedì prossimo dalle 18 alle 20. Iniziativa organizzata dal Comune di Forte dei Marmi che si cala all’interno delle attività di sviluppo delle competenze digitali della Regione Toscana con il sostegno dell’Unione Europea. Durante le lezioni, che si svolgeranno alla biblioteca comunale “L.Quartieri” per la durata complessiva di 12 ore, i partecipanti potranno apprendere le nozioni base della materia, tra cui l’utilizzo della posta elettronica, la gestione dei file e la navigazione web. Per informazione e iscrizioni è possibile contattare il numero 0584 280316 o l’indirizzo email [email protected]