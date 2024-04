"Intenso weekend di basket per gli appassionati versiliesi: Sei Versilia e Versilia in campo per i playoff"

Fine settimana ’lungo’ per gli appassionati di basket versiliesi. Stasera, per i playoff di serie C, scende il campo la Sei Versilia Pallacanestro Femminile Viareggio, impegnata a Porcari per la 2ª di ritorno del gironcino di promozione. Palla a due alle 19 (arbitro Martini) per le viareggine, tornate alla vittoria contro la corazzata Valdarno dopo un periodo di appannamento. In Terza Divisione maschile, il Versilia scenderà in campo domani per la 3ª giornata dei playoff: i neroarancio se la vedranno con Follonica, alle 21 al ’PalaMicheli’ (arbitro da designare).