Inside Monet. Viaggio virtuale tra le sue opere

Immaginate una passeggiata tra reale e virtuale nelle strade del centro storico di Pietrasanta. C’è l’attore (Libero Stelluti) che narra la vita di Claude Monet, poi ci sono i visori Vr che consentono al visitatore di muoversi a 360 gradi e immergersi nei quadri del celebre artista impressionista vivendo un’esperienza totalizzante grazie anche alla voce narrante (Luciano Bertoli). Infine la terza e ultima tappa al Musa, dove i visitatori grazie ai grandi schermi e alla loro sofisticata tecnologia saranno avvolti da altri capolavori di Monet. Si chiama infatti “Inside Monet“ il nuovo progetto in agenda dal 5 luglio al 1° settembre e organizzato dal Musa su incarico della Camera di commercio e con la collaborazione di Mutua Bvlg Ets, sostenuta dalla Banca Versilia Lunigiana e Garfagnana. Il progetto, prodotto dalla “Way Experience“ di Milano, viene definito una virtual reality experience che coniuga tecnologia, arte ed emozioni, pensata per un pubblico di tutte le età.

Cinque le tappe previste, per altrettante opere: “Impressione, Levar del Sole“ (1872), “I Papaveri“ (1875), “La Passeggiata“ (1875), “I Covoni“ (1890-1891) e infine “Lo stagno delle ninfee“ (1899). I tour si svolgeranno da venerdì a domenica alle 19 e alle 21,30 per un massimo di 25 persone. La visita guidata sarà in italiano, mentre per le scene virtuali si potranno scegliere italiano, inglese o francese. I partecipanti dovranno presentarsi 15 minuti prima al Musa, in via Sant’Agostino 61: il biglietto costa 20 euro, ridotto 15 euro epr under 18, over 65 e persone con disabilità, soci di Mutua Bvlg Ets. Ulteriori informazioni sul sito internet www.musapietrasanta.it