Carabinieri inseguono banda di ladri, sirene e spari tra le strade del Pollino

Pietrasanta (Lucca), 10 aprile 2024 – L’orrenda sensazione della propria abitazione violata dai malviventi, la pronta segnalazione al “112“, l’arrivo delle pattuglie dei carabinieri e l’inseguimento tra le anguste strade del Pollino e della Traversagna. E poi due-tre spari che ancora non hanno una matrice ben precisa. I colpi sono partiti dal cittadino che ha scacciato i ladri, dai ladri in fuga o dagli stessi militari per intimare lo stop ai delinquenti? L’unica certezza, al momento, è che il tentato furto in un’abitazione e il successivo subbuglio hanno rovinato una serata, come quella di lunedì, apparentemente tranquilla oltre che piacevole per le temperature quasi estive di questo periodo.

Il movimentato episodio, subito rimbalzato, all’indomani, sui vari gruppi di sicurezza Whatsapp e quindi sui telefoni di centinaia di persone, è avvenuto come detto lunedì dopo che erano passate da poco le 21. Le chat narrano di diversi residenti scaraventati giù dal divano o dalla tavola, dov’erano seduti a cena, a causa degli spari e delle sirene spiegate che hanno squarciato la calma in tutto il quartiere. Subito dopo, in particolare in via del Pagliaio, sono sfrecciate le pattuglie dei carabinieri impegnate a inseguire i malviventi che pochi minuti prima avevano provato a entrare in un’abitazione dalle parti de “La Capannina del Pollino“, senza riuscire però nel loro intento. Sulle prime qualcuno aveva pensato ai soliti buontemponi che si divertono a far esplodere i petardi noncuranti della quiete altrui, senza contare le conseguenze sull’umore e sulla salute degli animali domestici. Magari, verrebbe da dire. Quelli in genere sono giovani del posto che alla peggio rischiano una lavata di capo se non la fanno finita. Alla vista delle volanti la gente ha capito invece che era successo qualcosa di molto più grave.

La loro mente è andata subito alla zona di confine tra Strettoia (via Pergolone, via Romana, via Bonazzera) e Ripa (via Cafaggio), dove dalla fine dello scorso anno andare a cena fuori lasciando la casa sguarnita può causare delle brutte sorprese. Su quanto avvenuto lunedì sera al Pollino giocano un ruolo molto importante le testimonianze dei presenti, a partire dai cittadini che si sono imbattuti nella bande di ladri fino a coloro che hanno assistito all’inseguimento dalle proprie finestre. La loro presenza e i dettagli su quanto hanno visto potrebbero infatti fornire indicazioni utili all’Arma al fine di rintracciare i malviventi. A ieri sera le indagini erano in pieno corso: oggi o nei prossimi giorni ne sapremo di più.