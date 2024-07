Influenze orientali. Novità sul Vialone

C’erano, un tempo sul Vialone della Darsena, delle baracche in legno. Dove il pesce, a due passi dal mare di Levante, veniva cucinato alla “Viareggina“. Quelle baracche sono poi diventati chalet, per ospitare ristoranti e locali che hanno trasformato il Viale Europa nel cuore pulsante della movida notturna. Viva, e piena di vita, fino all’alba. Viareggio, nel frattempo, è cambiata. Il mondo è cambiato. E anche il Vialone ha attraversato, come su un’altalena, momenti di crisi e di ripresa. Bassi e alti. Ma gli investimenti piano piano sono ripartiti, e ora le influenze orientali si allargano a Levante. Nel grande fondo che fu de “El Beso“, che negli anni ha poi cambiato diverse gestioni, sbarca da oggi “Asuka“ con la sua cucina creativa giapponese, che sul Viale Europa si era già ritagliata uno spazio nel fondo dove sorgeva il “Buffalo“ .

Un importante investimento quello sostenuto dagli imprenditori giapponesi, che hanno deciso di rinnovare completamente il locale sulla coda del Vialone. Dal tetto alle fondamenta, gli impianti, gli infissi, arredi di design. Tutto è stato modernizzato, introducendo tecnologie all’avanguardia per la conservazione degli ingredienti e la preparazione dei piatti, e poi tablet, maxi schermi, robot... Un salto nel futuro, con una formula – quella “All you can it“ a prezzo fisso – popolare.

Delle notti di musica dal vivo al Macondo e al Corsaro Rosso, invece, restano ormai solo i ricordi. Il primo, completamente abbandonato da anni, è ormai ridotto ad uno scheletro, completamente logorato dal tempo e distrutti dai vandali. Mentre del Corsaro, chiuso da inizio anno, si attende una nuova pagina.